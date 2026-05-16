Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu operasyonu; 2 şüpheli gözaltına alındı | Video
16 Mayıs 2026 | 14:34
Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 1 adres ve araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 adres ve 1 araca operasyon düzenlendi. Dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan adli işlem başlatıldı.
