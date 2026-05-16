Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu operasyonu; 2 şüpheli gözaltına alındı | Video

16 Mayıs 2026 | 14:34

Beykoz ve Pendik'te uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı belirlenen 1 adres ve araca operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 5 milyon 100 bin uyuşturucu etkili sentetik ecza üretilebilecek 756 kilogram pregabalin maddesi ele geçirildi.