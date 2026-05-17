Şişli’de lüks araç dükkana girdi: 2 yaralı | Video

17 Mayıs 2026 | 07:28

İstanbul Şişli’de seyir halindeki bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bir dükkâna girdi. Lüks araç ve dükkân alevlere teslim olurken, kazada 2 kişi yaralandı.