Gülistan cinayetinde yeni gelişme: O bölgeden aracıyla geçmiş

16 Mayıs 2026 | 18:00

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan, yıllar sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir kamera kaydı ortaya çıktı. Görüntülerdeki söz konusu ismin Gülistan'ın son görüldüğü yerden aracıyla geçtiği tespit edildi.