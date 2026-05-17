Düğün öncesi eğlencede tabancayla havaya ateş açtı | Video

17 Mayıs 2026 | 12:48

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, düğün öncesi düzenlenen eğlencede havaya kurusıkı tabanca ile ateş açtığı tespit edilen Cihan Y.’ye (25) Kabahatler Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Düğün öncesi cadde üzerindeki eğlenceye katılan davetlilerin halay çektiği sırada, Cihan Y. belinden çıkardığı tabancasıyla havaya ateş açtı. Peş peşe duyulan silah sesleri çevrede paniğe yol açarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede tespit etti. Şüpheli Cihan Y., kurusıkı tabancayla birlikte yakalanarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

