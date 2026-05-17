Taksim’de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler | Video

17 Mayıs 2026 | 10:43

İstanbul Taksim Meydanı’nda bir dönerciye gelen 2 kişi, iddiaya göre çalışanlara küfür ederek yemek istedi. Çevredekilerin uzaklaştırdığı şüpheliler, bir süre sonra meydanda bulunan çalışma alanından aldıkları kazmayla geri dönüp esnafa saldırdı. Esnafın da karşılık vermesi üzerine meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda, kavgaya karışan taraflar gözaltına alınırken yaşananlar güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı.