Beyoğlu’nda tartıştığı kişinin motosikletini kundakladı 4 motosiklet yandı | Video
17 Mayıs 2026 | 09:46
İstanbul Beyoğlu’nda Mazlum Y. (21), iddiaya göre bir kafede oturduğu sırada motosikletiyle yanlarından geçen Dilovan Ç.’yle (26) 'Gereksiz gaza basma' nedeniyle tartıştı. Olaydan 2 gün sonra arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine gelen şüpheli, yanıcı madde sıkarak Dilovan Ç.’ye ait motosikleti ateşe verdi. Alevler park halindeki 3 motosiklete daha sıçrarken 4 motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Alkollüydüm. Tartıştığım için motosikleti yaktım" dediği öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin motosikleti kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:48
04:03
01:05
Adana’da arkadaşını keserle öldüren şüpheli tutuklandı | Video 17.05.2026 | 09:28
00:22
05:35
00:51
Hatay'da otomobilin bahçe duvarına çarptığı anlar kamerada | Video 17.05.2026 | 07:52
03:14
Şişli’de lüks araç dükkana girdi: 2 yaralı | Video 17.05.2026 | 07:26
00:34
Taraftarları taşıyan midibüs devrildi, 27 taraftar yaralandı | Video 17.05.2026 | 07:24
01:03
Adıyaman'da motosiklet etkinliğinde bıçaklı kavga: 3 yaralı | Video 17.05.2026 | 07:24
00:49
İran Devlet Televizyonu'nda silah eğitimi: "BAE bayrağı hedef alındı" 16.05.2026 | 22:01
03:04
Çağla cinayetine tanık komşu o günü ATV Haber'e anlattı! 16.05.2026 | 21:24
09:13
Gülistan cinayetinde yeni gelişme: O bölgeden aracıyla geçmiş 16.05.2026 | 17:55
00:43
01:24
00:15
03:31
01:48
Freni boşalan kamyon 7 araca çarptı: 6 yaralı | Video 16.05.2026 | 14:22
01:38
00:41
Yalova merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 tutuklama | Video 16.05.2026 | 13:08
01:11
Samsun’da iş yerinden 100 bin liralık hırsızlık: 4 kişi yakalandı | Video 16.05.2026 | 12:23