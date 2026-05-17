Beyoğlu’nda tartıştığı kişinin motosikletini kundakladı 4 motosiklet yandı | Video

17 Mayıs 2026 | 09:46

İstanbul Beyoğlu’nda Mazlum Y. (21), iddiaya göre bir kafede oturduğu sırada motosikletiyle yanlarından geçen Dilovan Ç.’yle (26) 'Gereksiz gaza basma' nedeniyle tartıştı. Olaydan 2 gün sonra arkadaşıyla birlikte motosikletle olay yerine gelen şüpheli, yanıcı madde sıkarak Dilovan Ç.’ye ait motosikleti ateşe verdi. Alevler park halindeki 3 motosiklete daha sıçrarken 4 motosiklet yangında kullanılamaz hale geldi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin ifadesinde, "Alkollüydüm. Tartıştığım için motosikleti yaktım" dediği öğrenildi. Tutuklanan şüphelinin motosikleti kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.