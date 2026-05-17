TIR’ın çarptığı araçta 2 kişi öldü | Video

Gaziantep'te TIR'ın çarptığı otomobilde bulunan karı koca yaşamını yitirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun Nurdağı ilçesi Kömürler Kavşağında meydana gelen olayda Ali Ö. yönetimindeki çekici Abdurrahman Yılmaz idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

Kazada Hüseyin S. (72) ve Fatma S. (72) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Abdurrahman Yılmaz ile eşi Şenay Yılmaz ise yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçta sıkışanlar itfaiye ekiplerinin aracın kapılarını keserek çıkarıldı. Yaralı sürücü ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren karı kocanın cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.