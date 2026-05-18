Video Yaşam Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video
Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video

Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video

18 Mayıs 2026 | 11:16

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında yolun karşısına geçmek isteyen gence otomobil çarptı. Kaza anında gencin yanındaki kız arkadaşı olayın şokunu üzerinden atamazken, oğlunun kaza geçirdiğini duyarak gelen anne ise sinir krizi geçirdi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, dün akşam saat 19.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Köroğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız arkadaşı ile birlikte marketten çıkan Şükrü E.K.'ye yolun karşısına geçmek isterken M.K.'nın kullandığı 07 CBY 338 plakalı lüks otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan genç refüjdeki palmiyeye çarptı. Kanlar içerisindeki gencin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Anne sinir krizi geçirdi
Acı içinde kıvranan genci vatandaşlar sakinleştirmeye çalışırken, kaza anında yanındaki kız arkadaşının ise büyük şok yaşadığı görüldü. Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı genç kız bir an olsun gözlerini Şükrü E.K.'nin üzerinden ayırmadı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şükrü E.K.'nin hastaneye kaldırıldığı sırada haberi alıp olay yerine gelen gencin annesi sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince sakinleştirilen gözü yaşlı anne oğlunun ardından hastaneye gitti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Antalya’da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 02:33
Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 18.05.2026 | 11:12
Kağıthane’de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:46
Kağıthane'de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 10:38
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 02:12
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 18.05.2026 | 10:38
Adana’da polis Batak oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 03:07
Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 18.05.2026 | 10:29
Giresun’da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 00:23
Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 18.05.2026 | 10:12
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 01:19
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 18.05.2026 | 09:37
Susurluk’ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 01:07
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 18.05.2026 | 09:12
Şehit polis Emrah Koç’un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Şehit polis Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 07:54
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 03:37
Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 18.05.2026 | 07:40
Bursa’da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 00:46
Bursa'da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 18.05.2026 | 07:39
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 02:49
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 17.05.2026 | 23:55
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 01:47
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 17.05.2026 | 22:32
Siirt’te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 00:33
Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 17.05.2026 | 20:04
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 07:32
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 17.05.2026 | 18:27
Son dakika... Çorlu’da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 00:47
Son dakika... Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 17.05.2026 | 17:13
SON DAKİKA | Çorlu’da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 07:32
SON DAKİKA | Çorlu'da 2 polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada | Video 17.05.2026 | 16:34
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video 06:34
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu | Video 17.05.2026 | 16:19
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video 01:52
Takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı; çaya düştüğü değerlendirilen kişi aranıyor | Video 17.05.2026 | 16:03
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama | Video 01:17
Diyarbakır merkezli 23 ildeki uyuşturucu operasyonunda 279 tutuklama | Video 17.05.2026 | 15:40
Çorum’da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video 01:18
Çorum'da gelin ile görümce kavgada birbirini bıçakladı | Video 17.05.2026 | 15:35

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA