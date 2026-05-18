Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video

18 Mayıs 2026 | 12:11

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından 'evrakta sahtecilik' kapsamında özel hastane, bakım merkezi ve diyaliz merkezi olmak üzere 3 kuruma düzenlenen operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerinde olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Elazığ İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'evrakta sahtecilik' kapsamında Elazığ Medikal Hospital, Eyşan Özgü Bakım Merkezi ve Dünya Diyaliz Merkezi'ne operasyon düzenlendi. Sabahın ilk saatleri itibariyle düğmeye basıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında doktor, hemşire, hastane çalışanı ve kamu personelinin de olduğu 20'in üzerinde şüpheli gözaltına alındı. 18 ev 3 işyerinde detaylı aramalar yapıldığı ve tüm evraklara el konulduğu öğrenildi.
