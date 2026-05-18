Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video

18 Mayıs 2026 | 12:11

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından 'evrakta sahtecilik' kapsamında özel hastane, bakım merkezi ve diyaliz merkezi olmak üzere 3 kuruma düzenlenen operasyonda aralarında doktor ve hemşirelerinde olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.