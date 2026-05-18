Video Yaşam Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video

Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video

18 Mayıs 2026 | 12:07

İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen 'change araç' operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 40 araca el konuşmuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık masası ekiplerince, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda oto çetesi çökertildi. Çetenin ağır hasar alan, trafik kazası, yangın, deprem ve sel gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışından ya da piyasadan temin edilen hacizli veya yakalamalı araçların seri numaralarıyla değiştirildiği belirlendi.

Bu yöntemle kimlik bilgileri değiştirilen araçların gerçek durumlarının gizlenerek satıldığı ve haksız kazanç sağlandığı tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli Ankara, Bursa, Diyarbakır ve Sakarya'da operasyon düzenlendi. 5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınırken, 'change' işlemi yapıldığı tespit edilen 40 araca el konuldu.

Şüphelilerden 2'si ifade işleminin ardından serbest bırakılırken 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikatın sürdüğü öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 01:32
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 18.05.2026 | 12:05
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 18.05.2026 | 12:00
Bursa’da Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkartan iki çocuk kamerada | Video 03:06
Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkartan iki çocuk kamerada | Video 18.05.2026 | 11:42
Şehit Polis Emrah Koç’un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:25
Şehit Polis Emrah Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 11:39
Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü | Video 01:15
Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü | Video 18.05.2026 | 11:19
İstanbul merkezli 5 ilde ’change araç’ operasyonu: 24 gözaltı | Video 02:22
İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu: 24 gözaltı | Video 18.05.2026 | 11:15
Antalya’da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 02:33
Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 18.05.2026 | 11:12
Kağıthane’de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:46
Kağıthane'de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 10:38
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 02:12
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 18.05.2026 | 10:38
Adana’da polis Batak oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 03:07
Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 18.05.2026 | 10:29
Giresun’da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 00:23
Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 18.05.2026 | 10:12
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 01:19
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 18.05.2026 | 09:37
Susurluk’ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 01:07
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 18.05.2026 | 09:12
Şehit polis Emrah Koç’un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Şehit polis Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 07:54
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 03:37
Beşiktaş'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı | Video 18.05.2026 | 07:40
Bursa’da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 00:46
Bursa'da 17 yaşındaki genç, sevdiği kızın babasını öldürdü | Video 18.05.2026 | 07:39
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 02:49
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik soru heyecan yarattı! İşte o soru! 17.05.2026 | 23:55
D100’de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 01:47
D100'de otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 17.05.2026 | 22:32
Siirt’te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 00:33
Siirt'te traktör devrildi: 2 ölü, 1 yaralı 17.05.2026 | 20:04
Çorlu’da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 07:32
Çorlu'da silahlı kavga ihbarına giden 2 polis şehit oldu 17.05.2026 | 18:27

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA