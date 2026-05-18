Aksaray'da 3 kişinin öldüğü kuyu faciasında komşuları son anda kurtulmuş | Video

18 Mayıs 2026 | 14:31

Aksaray'da 2’si kardeş, 3 kişinin metan gazından zehirlenip öldüğü, kurtarmaya çalıştıkları kişinin ise hastanede tedaviye alındığı kuyu faciasında, yardıma koşup kuyuya inen komşuları Ayhan Beşer'in de (30) gazdan etkilendiğini anlayınca çıkıp kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Koçpınar köyünde meydana geldi. Kent merkezinde inşaatlarda birlikte kalıp ustası olarak çalışan İsmail (42), Recep (32) ve Mehmet Yeşildal (28) kardeşler ile akrabaları Murat Yeşildal (30), kendilerine ait elma bahçesine gitti. Yeşildal kardeşler, ağaçları sulamak için kullandıkları 16 metre derinliğindeki su kuyusunu temizlemek istedi. Bunun için İsmail Yeşildal, halat ve kurdukları düzenekle kuyuya indi. Ancak İsmail Yeşildal geri çıkmadı. Seslendikleri ağabeyleri cevap vermeyince durumdan şüphelenen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal da kuyuya indi. Ancak onlar da geri çıkmayınca bu sırada bahçede bulunan İsmail Yeşildal'ın oğlu, yardım istemek için köye giderek durumu komşuları Ayhan Beşer'e anlattı.

YARDIM İÇİN KUYUYA İNDİ, ZEHİRLENDİĞİNİ ANLAYINCA YUKARI ÇIKTI

Ayhan Beşer de Yeşildal'ın oğluna "Sen köye git yardım çağır. Ben de kuyuya inip, müdahale edeyim" dedi. Yardım için bahçeye gelip kuyuya inen Beşer, nefes almakta güçlük çekip metan gazından etkilendiğini anlayınca tekrar yukarı çıktı. Bu sırada köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CAN SİMİDİNİ, KENDİSİNE KURTARMAYA GELENLERE GİYDİRMEYE ÇALIŞMIŞ

Kendi imkanlarıyla kurtulan Ayhan Beşer, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekipler, ilk önce kuyuya can simidi attı. Ardından da kuyuya inen kurtarma ekipleri, dibinde 70 santimetre su bulunan kuyuda metan gazından etkilenin 4 kişiye ulaştı. İsmail Yeşildal'ın atılan can simitlerini kendisini kurtarmaya gelen kardeşleri ve akrabasına giydirmeye çalıştığı belirlendi. İlk olarak İsmail Yeşildal kuyudan çıkartılarak ambulansla, aynı hastaneye kaldırıldı. Ardından diğer 3 kişi kuyudan çıkartıldı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde ağabeylerini kurtarmaya inen Recep ve Mehmet Yeşildal ile akrabaları Murat Yeşildal'ın öldüğünü belirledi. 3 kişinin cansız bedeni otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Hastaneye kaldırılan Ayhan Beşer'in taburcu olduğu, sağlık durumu iyi olan İsmail Yeşildal'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Ölen 3 kişinin cenazesinin bugün öğlen Koçpınar köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

