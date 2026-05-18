Beykoz’da kaçak döküme dron destekli operasyon

18 Mayıs 2026 | 14:24

Hafriyat atıklarını İstanbul Beykoz’da sit alanına döken bir firmanın sahibi, yetkilisi ve araç şoförleri; Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Drone ile yaptığı tespitlerin ardından gözaltına alındı.

İstanbul'un Beykoz İlçesi'ndeki bir inşaat işletmesinin hafriyat atıklarını kaçak bir şekilde sit alanına döktüğü ihbarı üzerine Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Havadan Drone ile yapılan titiz incelemelerde; söz konusu sit alanının içerisinde bulunan bölgeye plakasız iki TIR ve bir iş makinesi ile hafriyat dökümü yapıldığı tespit edildi. İş yeri sahibi M.A. (32), iş yerinin yetkilisi C.A. (44), TIR sürücüleri İ.F. (47) ile A.Ü. (47), iş makinesi operatörü M.A. (43) yakalanarak gözaltına alındı.

SÜRÜCÜLERE 115 BİN 258 LİRA CEZA

Araç sürücülerine 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "Plakasız Araç Kullanmak" ve "Sürücü Belgesi Sertifikasını Dönüştürmemek" gerekçeleriyle toplamda 115 bin 258 lira idari para cezası kesildi. Araçlar 30 gün süreyle trafikten men edildi. Söz konusu iş yerinin daha önceden Beykoz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlendiği fakat iş yerinde mühür bozularak faaliyetlere devam edildiği ortaya çıktı. Şüpheliler "Çevrenin Kasten Kirletilmesi, Sit Alanına Müdahale" ve "Mühür Fekki" suçlarından adliyeye sevk edildi. İş yeri yetkilisi C.A. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. İş yeri sahibi M.A. tutuksuz yargılanmak üzere "Adli Kontrol" kararlarıyla serbest bırakıldı. Araç sürücüleri ise serbest bırakıldı.

