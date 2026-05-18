Video Yaşam Bursa'da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video
Bursa'da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video

Bursa'da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video

18 Mayıs 2026 | 14:39

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, aralarında halı sahada ‘faul’ tartışması nedeniyle husumet olduğu öğrenilen Kuteybe M.’yi (24) ensesinden bıçaklayıp ağır yaralayan Hasan H. (23) ile ağabeyi Muhammed H. (28), gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Hasan H. ile Kuteybe M. arasında yaklaşık 3 ay önce halı saha maçında yaşanan 'faul' tartışması nedeniyle husumet oluştu. Caddede karşılaşan taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan H., yanındaki ağabeyi Muhammed H. ile birlikte darp ettiği Kuteybe M.'yi elindeki bıçakla ensesinden yaralayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kuteybe M., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bıçağın Kuteybe M.'nin atardamarına isabet etmesine 1 milimetre kaldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ile ağabeyini yakalayıp gözaltına aldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video 00:35
Bursa'da ‘faul’ nedeniyle tartıştığı kişiyi 3 ay sonra bıçaklayan şüpheli ile ağabeyi yakalandı | Video 18.05.2026 | 14:34
Aksaray’da 3 kişinin öldüğü kuyu faciasında komşuları son anda kurtulmuş | Video 04:12
Aksaray'da 3 kişinin öldüğü kuyu faciasında komşuları son anda kurtulmuş | Video 18.05.2026 | 14:28
Beykoz’da kaçak döküme dron destekli operasyon 00:50
Beykoz’da kaçak döküme dron destekli operasyon 18.05.2026 | 14:21
Arnavutköy’de zincirleme kaza kamerada: 1’i ağır 5 yaralı | Video 05:48
Arnavutköy’de zincirleme kaza kamerada: 1’i ağır 5 yaralı | Video 18.05.2026 | 12:49
Karabük’te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video 05:54
Karabük'te şehit ailelerinin konakladığı otelde doğalgaz kaçağı: 47 şehit yakını hastaneye kaldırıldı | Video 18.05.2026 | 12:47
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 01:58
Elazığ’da özel sağlık kuruluşlarına dev operasyon: Çok sayıda gözaltı | Video 18.05.2026 | 12:08
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 01:32
Change oto vurguncuları adliyeye sevk edildi | Video 18.05.2026 | 12:05
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 01:40
Adana’da satırlı kavga: 1 ölü 2 yaralı | Video 18.05.2026 | 12:00
Bursa’da Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkartan iki çocuk kamerada | Video 03:06
Bursa'da Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkartan iki çocuk kamerada | Video 18.05.2026 | 11:42
Şehit Polis Emrah Koç’un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:25
Şehit Polis Emrah Koç'un çocuklarla eğlendiği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 11:39
Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü | Video 01:15
Sarıyer’de hastanede tedavi gören Kudret 10’uncu kattan düşerek öldü | Video 18.05.2026 | 11:19
İstanbul merkezli 5 ilde ’change araç’ operasyonu: 24 gözaltı | Video 02:22
İstanbul merkezli 5 ilde 'change araç' operasyonu: 24 gözaltı | Video 18.05.2026 | 11:15
Antalya’da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 02:33
Antalya'da otomobil çarpan gencin kız arkadaşı ve annesi sinir krizi geçirdi | Video 18.05.2026 | 11:12
Kağıthane’de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 09:46
Kağıthane'de iş insanının kayınvalidesinin evine silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 10:38
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 02:12
Beşiktaş’ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; 1 ölü 8 yaralı | Vİdeo 18.05.2026 | 10:38
Adana’da polis Batak oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 03:07
Adana’da polis "Batak" oyununa ara verdirip boğulma bilgilendirmesi yaptı | Video 18.05.2026 | 10:29
Giresun’da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 00:23
Giresun'da yüzlerce metrelik yamaçtan yuvarlanan araç kamerada | Video 18.05.2026 | 10:12
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 01:19
SON DAKİKA | Yine TikTok yine rezalet: Canlı yayında dayak skandalı! 18.05.2026 | 09:37
Susurluk’ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 01:07
Susurluk'ta yolcu otobüsü devrildi: 25 yaralı | Video 18.05.2026 | 09:12
Şehit polis Emrah Koç’un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 00:31
Şehit polis Emrah Koç'un türkü söylediği görüntüler ortaya çıktı | Video 18.05.2026 | 07:54

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA