Victor Osimhen'den Başkan Erdoğan'a: Sizinle şahsen tanışmak için kupayı kazanmalıyız
18 Mayıs 2026 | 18:17
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu olan Galatasaray Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti. Galatasaraylı futbolcu Victor Osimhen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizin önünüzde olmak her zaman büyük bir zevk. Tıpkı başkanımızın dediği gibi, Sizinle şahsen tanışmak için kupayı kazanmalıyız." dedi.
