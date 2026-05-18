Antalya merkezli 20 ilde yasa dışı bahis operasyonu 183 şüpheliye eş zamanlı baskın

18 Mayıs 2026 | 10:12

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Antalya merkezli 20 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 183 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi. Şüphelilerin 10 ayrı yasa dışı bahis ofisi kurduğu ve hesaplarında 11 milyar 400 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.