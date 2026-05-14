Video Haber Cehaletin böylesi: Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar! | Video
Cehaletin böylesi: Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar! | Video

Cehaletin böylesi: Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar! | Video

14 Mayıs 2026 | 15:44

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende 'cehaletin bu kadarına pes' dedirten bir olay yaşandı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal'ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı. Herkesi şaşkına çeviren dualı meyhane açılışında konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Uysal, meyhane sahibine bol ve bereketli kazançlar diledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Fethiye'deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti. Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi'ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Cehaletin böylesi: Fethiye’de meyhane açılışını duayla yaptılar! | Video 00:11
Cehaletin böylesi: Fethiye'de meyhane açılışını duayla yaptılar! | Video 14.05.2026 | 14:53
Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu: Lezzet noktalarında festival yoğunluğu yaşandı | Video 10:32
Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu: Lezzet noktalarında festival yoğunluğu yaşandı | Video 14.05.2026 | 11:50
CHP’de bölünme sesleri: Kılıçdaroğlu cephesi gidişattan rahatsız! 09:02
CHP'de bölünme sesleri: Kılıçdaroğlu cephesi gidişattan rahatsız! 13.05.2026 | 23:00
Dekolonize Film Günleri programında kültürel hafıza uyarısı: Bombalarla değil kültürümüzü unutturarak geliyorlar 01:31
Dekolonize Film Günleri programında "kültürel hafıza" uyarısı: Bombalarla değil kültürümüzü unutturarak geliyorlar 13.05.2026 | 22:48
Resmi törenle karşılandı: Başkan Erdoğan, Kazakistan’da | Video 05:54
Resmi törenle karşılandı: Başkan Erdoğan, Kazakistan'da | Video 13.05.2026 | 16:00
Yeni düzenleme Meclis’in gündeminde: Şehit yakını aylıklarında artış bekleniyor | Video 01:38
Yeni düzenleme Meclis'in gündeminde: Şehit yakını aylıklarında artış bekleniyor | Video 13.05.2026 | 13:37
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’de: Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim! | Video 00:52
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’de: "Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim!" | Video 12.05.2026 | 17:05
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti’ye katıldı: Başkan Erdoğan rozetini taktı | Video 26:01
SON DAKİKA: Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı: Başkan Erdoğan rozetini taktı | Video 12.05.2026 | 16:46
Dünya Dekolonizasyon Forumu’nda 2. gün: Sömürgeciliğin izlerini silmek mümkün mü? | Video 04:12
Dünya Dekolonizasyon Forumu'nda 2. gün: Sömürgeciliğin izlerini silmek mümkün mü? | Video 12.05.2026 | 16:02
Son Dakika: Başkan Erdoğan’dan çiftçilere yeni müjdeler! Gıda arz güvenliği sorunumuz yok | Video 29:17
Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere yeni müjdeler! "Gıda arz güvenliği sorunumuz yok" | Video 12.05.2026 | 15:41
SON DAKİKA: Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasına geldi | Video 00:28
SON DAKİKA: Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasına geldi | Video 12.05.2026 | 14:36
Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis’ten Samsun’a 3 yeni halk plajı yolda | Video 00:40
Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda | Video 12.05.2026 | 11:21
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Anayasa mesajı! Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik | Video 21:06
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa mesajı! "Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik" | Video 11.05.2026 | 16:01
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin seri üretim hattını paylaştı | Video 00:49
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin seri üretim hattını paylaştı | Video 11.05.2026 | 15:32
Son dakika | CHP’de Burcu Köksal’a kesin ihraç talebi | Video 09:24
Son dakika | CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi | Video 11.05.2026 | 14:44
Bakan Kurum: Birileri yapılamaz dedi, Türkiye yaptı 01:44
Bakan Kurum: "Birileri “yapılamaz” dedi, Türkiye yaptı" 11.05.2026 | 13:52
Dr. Esra Albayrak: Gazze’nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı 19:11
Dr. Esra Albayrak: "Gazze'nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı" 11.05.2026 | 10:50
Son dakika | Muhittin Böcek itirafçı oldu: Etkin pişmanlık ifadesinde neler söyledi? | Video 03:48
Son dakika | Muhittin Böcek itirafçı oldu: Etkin pişmanlık ifadesinde neler söyledi? | Video 11.05.2026 | 09:05
Hantavirüs biyolojik silah mı? Burhan Aytekin yazdı 07:09
Hantavirüs biyolojik silah mı? Burhan Aytekin yazdı 10.05.2026 | 19:31

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA