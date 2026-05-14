Türkiye Kültür Yolu Festivali Mersin esnafına can suyu oldu: Lezzet noktalarında festival yoğunluğu yaşandı | Video

14 Mayıs 2026 | 12:04

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Mersin Kültür Yolu Festivali, yalnızca konser ve etkinlik alanlarını değil, kentin sosyal yaşamını ve ekonomisini de hareketlendirdi. “Lezzet Noktası” projesiyle tantuniden kerebiçe, cezeryeden künefeye uzanan yöresel tatlar yoğun ilgi görürken, şehir genelindeki yeme-içme noktalarında büyük hareketlilik yaşandı. Kent esnafı, festivalin işletmelere can suyu olduğunu belirtirken, Mersin’de festival süresince bayram havası oluştuğunu ifade etti.