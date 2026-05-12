Video Haber Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda | Video
Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda | Video

Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda | Video

12 Mayıs 2026 | 11:28

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yürüttüğü çalışmalar kapsamında, ücretsiz girişli halk plajı projeleri 2026 yılında yeni yatırımlarla genişliyor. Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te çalışmaları süren üç yeni halk plajı ile birlikte vatandaşların ücretsiz ve nitelikli hizmete erişimi daha da artırılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ücretsiz girişli halk plajlarının sayısı 23'e yükseliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un hayata geçirdiği ücretsiz girişli halk plajı projeleri hem yerel halkın turizm imkânlarından yararlanmasını sağlamak hem de sahil bölgelerinde nitelikli kamu hizmeti sunmak amacıyla geliştirilmiş önemli uygulamalar arasında yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2019 yılında başlatılan ve yalnızca Bakanlık tarafından işletilen bu plajlar, bugün itibarıyla Türkiye genelinde 20 ayrı noktada hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un geçtiğimiz günlerde güncellediği halk plajı sayısı 23'e yükseliyor. Ücretsiz girişli halk plajlarına 2026 sonu itibariyle 3 yeni plaj daha ekleniyor.

3 Yeni Halk Plajı Projesi Daha

Bakan Ersoy'un talimatıyla başlatılan ve 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam eden projeler arasında özellikle üç yeni halk plajı öne çıkıyor. Bitlis Adilcevaz Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Sinop İnceburun Ücretsiz Girişli Halk Plajı, Samsun Yakakent Ücretsiz Girişli Halk Plajı projelerinin 2026 yılı itibarıyla çalışmaları devam ediyor. Bu projelerle birlikte mevcut halk plajı ağı genişletilerek farklı bölgelerde yaşayan vatandaşların da erişimi artırılıyor.

Türkiye Genelinde 20 Noktada Hizmet Veriliyor

Türkiye genelinde 20 ücretsiz girişli halk plajı, Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere farklı turizm merkezlerinde hizmet sunuyor. Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 noktada faaliyet gösteren bu plajlar yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz ve Kapsamlı Hizmet Modeli

Kültür ve Turizm Bakanlığının hizmete sunduğu halk plajlarında girişler ve temel ihtiyaçlar tamamen ücretsiz olarak sunuluyor.

Tuvalet, duş, soyunma kabinleri, çocuk oyun alanları gibi hizmetlerin yanı sıra bebek bakım odası, mescit, spor alanları ve etkinlik alanları da plajlarda yer alıyor.

Projelerde engelli vatandaşların erişimine özel önem verilirken, tüm alanlar erişilebilirlik kriterlerine uygun şekilde planlanıyor. Ayrıca yeme-içme ve otopark gibi hizmetler de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sunuluyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis’ten Samsun’a 3 yeni halk plajı yolda | Video 00:40
Beş yıldızlı halk plajları yaza hazır: Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda | Video 12.05.2026 | 11:21
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 00:43
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu: Örgütü fonlayan 43 şüpheli yakalandı | Video 12.05.2026 | 07:57
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yeni Anayasa mesajı! Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik | Video 21:06
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Anayasa mesajı! "Her türlü ayrıcalığa ve ayrımcılığa son verdik" | Video 11.05.2026 | 16:01
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin seri üretim hattını paylaştı | Video 00:49
ASELSAN, TOLUN mühimmat ailesinin seri üretim hattını paylaştı | Video 11.05.2026 | 15:32
Son dakika | CHP’de Burcu Köksal’a kesin ihraç talebi | Video 09:24
Son dakika | CHP'de Burcu Köksal'a kesin ihraç talebi | Video 11.05.2026 | 14:44
Bakan Kurum: Birileri yapılamaz dedi, Türkiye yaptı 01:44
Bakan Kurum: "Birileri “yapılamaz” dedi, Türkiye yaptı" 11.05.2026 | 13:52
Dr. Esra Albayrak: Gazze’nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı 19:11
Dr. Esra Albayrak: "Gazze'nin hikayesi onların gözünden anlatılmalı" 11.05.2026 | 10:50
Son dakika | Muhittin Böcek itirafçı oldu: Etkin pişmanlık ifadesinde neler söyledi? | Video 03:48
Son dakika | Muhittin Böcek itirafçı oldu: Etkin pişmanlık ifadesinde neler söyledi? | Video 11.05.2026 | 09:05
Hantavirüs biyolojik silah mı? Burhan Aytekin yazdı 07:09
Hantavirüs biyolojik silah mı? Burhan Aytekin yazdı 10.05.2026 | 19:31
FETÖ operasyonunda ortaya çıktı: Örgüt yurt dışından havala yöntemiyle para aktarıyor | Video 00:47
FETÖ operasyonunda ortaya çıktı: Örgüt yurt dışından "havala" yöntemiyle para aktarıyor | Video 10.05.2026 | 14:43
Milli Savunma Bakanlığı’ndan ’Anneler Günü’ klibi | Video 03:47
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Anneler Günü' klibi | Video 10.05.2026 | 13:41
Gökçe Bebek sosyal medyayı salladı... Türkiye onu konuşuyor | Video 02:49
Gökçe Bebek sosyal medyayı salladı... Türkiye onu konuşuyor | Video 10.05.2026 | 10:42
Başkan Erdoğan: Türk Savunma Sanayii’nin yıldızı parlıyor | Video 30:02
Başkan Erdoğan: "Türk Savunma Sanayii'nin yıldızı parlıyor" | Video 08.05.2026 | 16:43
Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral’dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor | Video 14:57
Hantavirüsle korku iklimi! Prof. Dr. Özyaral'dan ezber bozan ‘pandemi’ açıklaması: "Halkı galeyana getirmek yaşam kalitesini de bozuyor" | Video 08.05.2026 | 10:25
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Bölgemizin güvenlik sorunu İsrail’dir 06:44
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Bölgemizin güvenlik sorunu İsrail'dir" 07.05.2026 | 19:29
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 08:02
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 07.05.2026 | 19:23
Artvin merkezli 22 ilde organize suç operasyonu: 23 tutuklama | Video 00:35
Artvin merkezli 22 ilde organize suç operasyonu: 23 tutuklama | Video 07.05.2026 | 11:38
Samsun’da akran zorbalığına 5 tutuklama! 03:10
Samsun'da akran zorbalığına 5 tutuklama! 06.05.2026 | 19:12
Başkan Erdoğan: Milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titreyeceğiz | Video 38:47
Başkan Erdoğan: "Milletimizi millet yapan değerlerin üzerine titreyeceğiz" | Video 06.05.2026 | 15:56
Tehdidin ’dijital’ hali! Reklam gelirleri neden Batı’ya kayıyor? Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle A Haber’e konuştu | Video 03:08
Tehdidin 'dijital' hali! Reklam gelirleri neden Batı'ya kayıyor? Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle A Haber'e konuştu | Video 06.05.2026 | 10:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA