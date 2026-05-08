Başkan Erdoğan: "Türk Savunma Sanayii'nin yıldızı parlıyor" | Video

08 Mayıs 2026 | 16:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı Kapanış Programı'nda önemli açıklamalar yaptı. SAHA 2026'ya bin 763 firma katıldığını, 203 ürünün 'SAHA'da ik kez görücüye çıktığını ve 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldığını belirten Başkan Erdoğan "ürk savunma sanayi küresel düzeyde yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler arasına adını gururla yazdırmıştır. Daha büyük başarı hikayelerini yazacağız. Yeni dönemin aktörlerinden biri Türkiye'dir" dedi.