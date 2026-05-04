Gökhan Böcek’in para dolu valiz görüntüsü dosyaya girdi! | Video

04 Mayıs 2026 | 11:41

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylık sürecine uzanan soruşturmada tutuklanan gelin Zuhal Böcek’in savcılık ifadesine ulaşıldı. Eşi Gökhan Böcek’in gelir kaynaklarını bilmediğini öne süren Böcek, telefonundan çıkan belediye araçlarıyla kokain taşıma ve 75 milyonluk aklama mesajlarını “Korkutmak için yazdım” diyerek inkâr etti. Milyonluk ev alımını aile birikimi olduğunu ileri süren Böcek, şüpheli para transferlerine net yanıt veremedi. Hiç çalışmadığı şirkette sigortalı gösterildiğini kabul eden Böcek’in, “Muhittin Böcek’in para vererek aday olduğunu duydum.” itirafında bulundu. Öte yandan Gökhan Böcek’in para dolu valizle döviz bürosundan turuncu bir bavul ile ayrıldığına dair görüntüler soruşturma dosyasına girdi.