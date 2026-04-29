Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: "Cirminiz kadar yer yakarsınız" | Video

29 Nisan 2026 | 16:40

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki göstererek, "Eski Türkiye artık yok, cirminiz kadar yer yakarsınız..." dedi.