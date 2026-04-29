Başkan Erdoğan'dan Özgür Özel'e sert tepki: "Cirminiz kadar yer yakarsınız" | Video
29 Nisan 2026 | 16:40
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bölgemizin içinden geçtiği sancılı dönemde köken, meşrep, mezhep farklılıklarımızı bir yana bırakıp vahdeti kuşanmak, kardeşliği yüceltmek mecburiyetindeyiz. Nasıl etle tırnak birbirinden ayrılmazsa, bin yıldır aynı topraklarda beraber yaşadığımız kardeşlerimizle aramıza kimse giremez, bizi kimse ayıramaz" ifadelerine yer verdi. Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de tepki göstererek, "Eski Türkiye artık yok, cirminiz kadar yer yakarsınız..." dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar! 28.04.2026 | 18:20
75 ildeki narkotik operasyonlarında bin 319 şüpheli gözaltına alındı | Video 28.04.2026 | 16:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya keskin bir dönüşümden geçiyor 27.04.2026 | 15:43
Gölbaşı ilçesinin gecesini şimşekler aydınlattı 26.04.2026 | 22:18
Samsun'da polis, kimliğini kaybeden öğrenciyi sınava yetiştirdi | Video 26.04.2026 | 15:58
F-4E/2020’lerle Karadeniz’de eğitim uçuşu | Video 26.04.2026 | 15:55
Kadıköy'de helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi | Video 24.04.2026 | 07:26
Başkan Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla çocuklarla bir araya geldi | Video 23.04.2026 | 16:13
