SON DAKİKA: TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI: Başkan Erdoğan düğmeye bastı: Yeni evler sahiplerini bulacak! | Video

25 Nisan 2026 | 15:18

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde “Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan TOKİ 100 bin sosyal konut kura çekimi için düğmeye bastı. Başkan Erdoğan, "TOKİ eliyle bugüne kadar tam 1 milyon 762 bin sosyal konutu milletimizin hizmetine sunduk." dedi. Muhalefete göndermede bulunan Erdoğan, "Deprem turistlerine aldırmadan çalışıyoruz. Riskli yapı stokunu azaltıyoruz." ifadelerini kullandı.