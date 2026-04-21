Video Haber Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi | Video
Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi

Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi | Video

21 Nisan 2026 | 08:25

Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Belediye Başkan Yardımcıları Birkan Birol Yıldız, Orhan Aydoğdu ve Oğuz Kaya ile ilgili birim amirleri ve personelinin ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet aldıkları yönündeki ihbarlar üzerine "rüşvet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatmıştı.


Soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi. İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı açıklanmıştı.


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.


İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.


Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alınmıştı. Yakalanan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlandı. Zanlılar, bu sabah hastanede sağlık kontrollerinden geçirildikten sonra soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 01:28
Son dakika | Ataşehir Belediyesi rüşvet soruşturmada gözaltına alınanlar sağlık kontrolünden geçirildi | Video 21.04.2026 | 08:17
Diyarbakır’da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video 01:05
Diyarbakır'da selde mahsur kalan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı | Video 21.04.2026 | 07:08
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar! 25:45
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! 20.04.2026 | 19:27
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı 04:02
Gülistan Doku soruşturmasında eski başhekim tutuklandı 20.04.2026 | 18:39
TBMM’NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi | Video 12:04
TBMM'NİN açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla çocuk özel oturumu düzenlendi | Video 20.04.2026 | 15:53
Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar... 02:56
Kabine Toplantısı başladı: İşte masadaki başlıklar... 20.04.2026 | 15:46
’Kurtaran 2026 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü başladı | Video 09:12
'Kurtaran 2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü başladı | Video 20.04.2026 | 14:42
Yüksekova’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü 01:00
Yüksekova’da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü 19.04.2026 | 21:39
Ankara’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı 00:45
Ankara’da inşaat iskelesi çöktü: 3 işçi yaralandı 19.04.2026 | 21:24
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:01
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 17:11
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel’den şok ifade... ’Tecavüz ile ilgim yok’ | Video 00:22
Son dakika | Gülistan Doku soruşturmasında Türkay Sonel'den şok ifade... 'Tecavüz ile ilgim yok' | Video 19.04.2026 | 16:14
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu | Video 56:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu'nda konuştu | Video 19.04.2026 | 14:11
Edirne ve İstanbul’da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video 00:52
Edirne ve İstanbul'da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 10:48
İstanbul ve Adana’da bin 107 adet tabanca ele geçirildi | Video 01:02
İstanbul ve Adana’da bin 107 adet tabanca ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 09:19
Bakan Gürlek açıkladı: 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 00:25
Bakan Gürlek açıkladı: "500 milyon liralık kokain ele geçirildi" | Video 19.04.2026 | 08:21
Panama bandıralı gemide 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 14:12
Panama bandıralı gemide 500 milyon liralık kokain ele geçirildi | Video 19.04.2026 | 08:16
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video 00:59
Karaman ve Tokat’ta tefecilere yönelik operasyonda 56 gözaltı | Video 18.04.2026 | 15:51
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Muhammed el-Dibeybe ile görüştü | Video 00:35
Başkan Erdoğan, Libya Başbakanı Muhammed el-Dibeybe ile görüştü | Video 18.04.2026 | 16:35
CHP’li Özkan Yalım’ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla... | Video 01:50
CHP'li Özkan Yalım'ın sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı! Arabada serenat: Dünyalar tatlısı aşkımla... | Video 18.04.2026 | 13:26
Bursa’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 02:10
Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 15.04.2026 | 21:14

