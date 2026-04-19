Video Haber Edirne ve İstanbul'da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video
Edirne ve İstanbul'da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video

Edirne ve İstanbul'da 420 kilo esrar ele geçirildi | Video

19 Nisan 2026 | 10:51

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne ve İstanbul'da yürüttükleri 2 ayrı operasyonda, piyasa değeri 378 milyon lira olan 420 kilogram esrar ele geçirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ekipler uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında, etkin ve kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Edirne ve İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, toplam 420 kilogram uyuşturucu maddenin ülkeye girişi önlendi. İlk operasyonda, Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR, risk analizleri doğrultusunda takibe alındı. Yapılan detaylı kontrollerde, 280 kilogram esrar ele geçirildi. İstanbul Havalimanı'ndaki kontrollerde ise ABD çıkışlı bir kargo gönderisi şüpheli bulunarak, incelendi. İnceleme sonucunda, 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin toplam 378 milyon 107 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Uyuşturucu maddeler imha edilirken, olaylarla ilgili Edirne ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.

