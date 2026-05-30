SON DAKİKA… Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde: CHP içindeki FETÖ artıklarını fark edemedim

30 Mayıs 2026 | 14:43

SON DAKİKA… CHP'de mahkemenin butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başladı. 2,5 yılın ardından Genel Merkez'e giden Kemal Kılıçdaroğlu partililere hitap ediyor... "Baba ocağına hoş geldiniz" diyerek sözlerine başlayan Kemal Kılıçdaroğlu "38. Kurultay Türkiye siyasi tarihinde bir milattır. CHP'yi pavyon masasına meze ettiler. Mahkeme koridorlarına düşürdüler. CHP içindeki FETÖ artıklarını fark edemedim" dedi.