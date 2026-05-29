Başkan Erdoğan: Fetih İstanbul'un hayat bulmasıdır

29 Mayıs 2026 | 16:15

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen, İstanbul’un Fethinin 573. Yılı Programı'na katılan Başkan Erdoğan, "İstanbul'un fethi, Ayasofya dahil mabetleri soyulan, tahrip edilen, semtleri bataklığa dönüşen bir şehrin imarıdır, ihyasıdır, hayat bulmasıdır. Her kim 'İstanbul'un statüsü değişsin' diyorsa bunlar Topkapı'da okunan Kur'an-ı, Ayasofya'da okunan ezanı içlerine sindiremeyenlerdir." dedi.