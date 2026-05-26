Başkan Erdoğan, Adnan Menderes ve dava arkadaşlarının ailelerini kabul etti

26 Mayıs 2026 | 14:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ile dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve İçişleri Bakanı Namık Gedik'in ailelerini Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, merhum Başbakan Adnan Menderes'in torunu Işık Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun torunu Fatin Rüştü Yener, Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın torunu Hasan Polatkan Atlı, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın torunu Prof. Dr. Emine Gürsoy Naskali ile İçişleri Bakanı Namık Gedik'in torunu Namık Gedik yer aldı. Kabulde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Demokratlar Konfederasyonu Genel Başkanı Fatih Kavaloğlu da hazır bulundu. Türk demokrasi tarihinde derin izler bırakan darbenin 66. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen görüşme, "milli irade ve demokrasi hafızası" açısından sembolik bir anlam taşıyor.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17 Eylül 2000 tarihinde merhum Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın anıt mezarlarını ziyareti sırasında şeref defterine yazdığı mesajın metni, aileler tarafından Erdoğan'a takdim edildi.

