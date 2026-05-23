Bakan Bayraktar duyurdu: "KKTC'ye doğal gaz götüreceğiz" | Video

23 Mayıs 2026 | 15:01

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile KKTC arasında elektrik iletim hattı ve doğal gaz boru hattı projeleri geliştirildiğini açıkladı. Alanya’dan başlayarak adaya ulaşması planlanan 97 kilometrelik doğal gaz boru hattının 2028’de hayata geçirilmesi hedefleniyor.