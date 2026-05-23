SON DAKİKA: YSK yerel seçim başvurusunu reddetti! Özgür Özel grup başkanı seçildi | Video

23 Mayıs 2026 | 13:31

Son dakika haberi: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal etti. Mahkemenin mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, göreve iade edildi. CHP'nin dün YSK'ya yapmış olduğu başvuru reddedilirken, partide kriz büyümeye devam etti. CHP'li bir üyenin yerel seçimlerin iptali üzerine yaptığı başvuru reddedildi. Dün akşam Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Özgür Özel ise yeni koltuk arayışına girdi! Bugün gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında Özel, yeni grup başkanı seçildi. İşte mutlak butlan sonrası CHP'de dakika dakika yaşanan gelişmeler...