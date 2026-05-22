Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı

22 Mayıs 2026 | 20:03

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2'nci İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin (İNRES 2026) ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarında 2016 sonrasının milat olduğunu belirterek, "Milli Enerji ve Maden Politikası" ile başlayan bu yeni dönemin mimarının eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak olduğunu vurguladı. Enerjide tam bağımsızlığın Türkiye'nin "kızıl elması" olduğunu ifade eden Bayraktar, yeni keşifler ve nadir toprak elementleri için stratejik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.