Türkiye kıyıları artık Dünya markası: Bakan Ersoy’dan “mavi gurur” vurgusu! | Video

20 Mayıs 2026 | 15:33

Türkiye, Mavi Bayrak'ta dünya 3'üncülüğünü bir kez daha koruyarak sürdürülebilir turizmdeki küresel gücünü tescilledi. 580 plaj, 30 marina, 18 turizm teknesi ve 26 bireysel yatın ödül aldığı 2026 listesinde; Bakanlığın ücretsiz girişli halk plajları da büyüyen yatırımlar ve yeni adreslerle dikkat çekti. Türkbükü'nün de dahil olduğu yeni tabloyla Türkiye kıyıları, çevre standartları, güvenli turizm altyapısı ve uluslararası kalite anlayışıyla Akdeniz'deki "mavi rekabetin" en güçlü aktörlerinden biri olmayı sürdürdü. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin Mavi Bayrak haritasını yeni halk plajlarıyla genişlettikleri vurgusu yaptı.