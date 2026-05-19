Mogan Gölü'nü kirleten ABB'ye 1,6 milyon lira ceza! | Video

19 Mayıs 2026 | 11:59

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen Ankara Büyükşehir Belediyesine 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.