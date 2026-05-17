Javier Bardem’den Gazze’de işlenen soykırıma ilişkin açıklama: Soykırım bir gerçektir!

17 Mayıs 2026 | 22:04

İspanyol aktör Javier Bardem, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği, 1 milyona yakın kişiyi yerinden ettiği 1948'de yaşanan ve "Nekbe (Büyük Felaket)" olarak anılan günün yıldönümünde paylaştığı mesajda, "Nekbe'nin asla sona ermediğini anlıyoruz. Bugün Gazze'de soykırım olarak ve Batı Şeria'da etnik temizlik ve apartheid olarak devam ediyor." dedi.