Başkan Erdoğan: Artık her alanda yıldızı yükselen bir Türkiye var

16 Mayıs 2026 | 20:45

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen 'Bir Gençlik Şöleni' öncesi vatandaşlara hitap etti. Terörün tamamen devre dışı kaldığı dönemde kimseye eyvallah etmeyeceklerini belirten Başkan Erdoğan, gençlere seslenerek, "Yıldızı yükselen bir Türkiye var. Bütün bunların arkasında sizin heyecanınız ve alın teriniz var" ifadelerini kullandı.