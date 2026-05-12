Son Dakika: Başkan Erdoğan'dan çiftçilere yeni müjdeler! "Gıda arz güvenliği sorunumuz yok" | Video

12 Mayıs 2026 | 15:45

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “Dünya Çiftçiler Günü Programı”nda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Tarımda yeni aşamada artık tarımsal yatırımları planlayacağız, çiftçilerimizin ürününün doğru yerde işleneceği bir sistemi hayata geçiriyoruz. Yeni başlatacağımız proje ile tarım ve gıda alanında yatırım yapmak isteyenlerin finansmana kolay ulaşmalarını destekleyeceğiz." açıklamasında bulundu.