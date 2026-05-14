Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

14 Mayıs 2026 | 19:50

Türkiye-Kazakistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan; "Karşılıklı güvene dayalı güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 10 milyar dolara yaklaştı. Savunma sanayi alanında Kazakistan'la çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün ortak üretim dahil yeni projelerle işbirliğini ilerletme irademizi teyit ettik." dedi.