"Dekolonize Film Günleri" programında sömürgeciliğe karşı net duruş! Esra Albayrak’tan "İstanbul Perspektifi" vurgusu

14 Mayıs 2026 | 18:40

World Decolonization Forum 2026 kapsamında düzenlenen "Dekolonize Film Günleri" sömürgecilik tarihinden toplumsal adalete kadar pek çok kritik meseleyi beyaz perdeye taşıyor. Etkinlikte açıklamalarda bulunan NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, sömürgecilik sonrası yeni bir sinema dili inşasında "İstanbul Perspektifi"ne vurgu yaparak, "Beyaz adamın yüküne karşı, insanın yükünü kucaklayabildiğimiz bir çıkışın İstanbul'dan olmasını temenni ediyoruz" dedi.