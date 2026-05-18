Özkan Yalım ek ifade verdi! Kadın delegeden "iki çocuğunun işe alınması" şartıyla Özel'e destek...

18 Mayıs 2026 | 18:58

Tutuklu CHP Uşak eski Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Özkan Yalım ifadesinde, bir kadın delegenin kendisine uzun süredir parti üyesi olduğunu söylediğini ve iki çocuğunun İstanbul’daki belediyelerden birinde işe alınması şartıyla Özgür Özel’i destekleyeceğini beyan ettiğini öne sürdü.