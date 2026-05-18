Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomi yönetimimiz her türlü tedbiri alıyor

18 Mayıs 2026 | 16:33

TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Ellerine geçirdikleri her fırsatı şeamet tellallığı için kullananları bugüne kadar kale almadık, bundan sonra onlara prim vermeyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Erdoğan ayrıca, "Dış ticaret hacmimizi 820 milyar dolara, mal ve hizmet ihracatımızı ise 396 milyar dolara çıkardık. Çok yakın gelecekte 400 milyar doları da aşacağız" dedi.