Kırmızı Bültenle aranıyorlardı… MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandılar 18 Mayıs 2026 | 14:22 Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı bazı suç örgütü faaliyetleri başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü Kırmızı Bülten veya Difüzyon mesajıyla aranan 14 firari, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin operasyonuyla yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten kararıyla aranan firarilere yönelik önemli bir çalışma gerçekleştirdi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık ve yasa dışı bazı suç örgütü faaliyetleri başta olmak üzere farklı suçlardan ötürü Kırmızı Bülten veya Difüzyon mesajıyla aranan 14 firari operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Farklı ülkelerin vatandaşları olan firariler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi ve ülkelerine iade işlemleri başlatıldı.