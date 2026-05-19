19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor: Anıtkabir'de tören! 81 ilden gençler ve milli sporcular geldi | Video

19 Mayıs 2026 | 09:32

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir’i ziyaret etti. Bakan Bak Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve, "Kurtuluş'un ilk adımı olan 19 Mayıs milletimizin esarete karşı gösterdiği başkaldırının, yeniden şahlanışın ve bağımsızlık iradesinin adıdır." dedi.