Firari Umut Altaş ABD'de böyle gözaltına alındı
22 Mayıs 2026 | 23:07
Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş, ABD'de gözaltına alındı.
Adli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş'ın ABD güvenlik makamları tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.
