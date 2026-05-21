Bakan Çiftçi duyurdu: "Hayat 112 Acil" mobil uygulaması devreye giriyor! | Video

21 Mayıs 2026 | 16:01

Acil durum ihbarlarını tek noktada toplayan “Hayat 112 Acil” uygulaması tanıtıldı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen uygulama sayesinde vatandaşlar, sesli bildirimin yanı sıra 10 saniyelik görüntülü kayıt göndererek de ihbarda bulunabilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı sosyal medya paylaşımında "Yeni nesil dijital kalkanımız 'Hayat 112 Acil' uygulamasını gururla hizmete sunuyoruz. Bu sistemle 112'yi sadece sesli bir telefon hattı olmaktan çıkardık; fotoğraf ve video paylaşılabilen multimedya tabanlı akıllı bir platforma dönüştürdük. Bakanlığımızın farklı alanlardaki tüm mobil uygulamalarını tek bir çatı altında birleştirerek tam bir dijital bütünlük sağladık" ifadelerini kullandı.