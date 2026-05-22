MAÇ ÖZETİ | Trabzonspor 2-1 TÜMOSAN Konyaspor

22 Mayıs 2026 | 23:57

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Paul Onuachu'nun golleri ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Trabzonspor, üst üste üçüncü kez çıktığı kupa finalinde mutlu sona ulaştı. İşte maçın özeti...