İlhan Palut: Bu kupayı çok istiyoruz

22 Mayıs 2026 | 20:11

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu. Palut, "Çok iyi mücadele etmemiz gereken bir maç. Çünkü artık kaybetmenin telafisi yok. Oyuncuların çok mücadele edeceğini biliyorum. İnşallah kupayı kazanırız. Oyuncularım büyük mücadele verdiler. Şehir, oyuncularım ve ben, bu kupayı çok istiyoruz." dedi