Ozan Tufan: Kupayı alacağımıza inanıyorum!

22 Mayıs 2026 | 20:05

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da Ozan Tufan açıklamalarda bulundu. Tufan, "Hafta boyunca hazırlandığımız bir maç. Her şeyimiz çok net. Takım arkadaşlarıma sonsuz güvenim var. Kupayı alacağımıza inanıyorum. Biz final maçına çok iyi hazırlandık. Kupayı inşallah alıp Trabzon’a götürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.