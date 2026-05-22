Fatih Tekke: Bugün bu kupayı çok istiyoruz

22 Mayıs 2026 | 20:16

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Final maçını değerlendiren Tekke, "Bugün bu kupayı çok istiyoruz. Herkes kendi açısından çok zorlu bir süreç geçirmiş olabilir. Bugün en güçlü kadromuzla, her şeyimizle beraber sahadayız. İnşallah Rabbim bize kupayı lütfeder. Buradan taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz." sözlerini sarf etti.