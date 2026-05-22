Konyaspor'da Yasir Subaşı'dan final sözleri!

22 Mayıs 2026 | 20:02

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek TÜMOSAN Konyaspor'da Yasir Subaşı açıklamalarda bulundu. Subaşı, "Buraya finali hak ederek geldik. Şehrimiz için, camiamız için, taraftarlarımız için çok önemli bir maç. Gerekli hazırlıklarımızı yaptık. Buradan mutlu ayrılmak istiyoruz. Daha önce bu kupayı müzemize götürdük. Bir ikincisi neden olmasın." ifadelerini kullandı.