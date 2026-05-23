Video Haber Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video

23 Mayıs 2026 | 17:08

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre saldırganın, yüzünde maske ile Karaca'nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı, kaçış sırasında ise inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alim Karaca'nın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akkaya hastane çıkışında, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı! | Video 01:16
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı! | Video 23.05.2026 | 17:05
’Mutlak butlan’ piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video 04:18
'Mutlak butlan' piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video 23.05.2026 | 16:53
MHP lideri Devlet Bahçeli: Tarihin doğru yerinde duruyoruz | Video 36:22
MHP lideri Devlet Bahçeli: "Tarihin doğru yerinde duruyoruz" | Video 23.05.2026 | 15:59
Bakan Bayraktar duyurdu: KKTC’ye doğal gaz götüreceğiz | Video 01:03
Bakan Bayraktar duyurdu: "KKTC'ye doğal gaz götüreceğiz" | Video 23.05.2026 | 14:55
SON DAKİKA: YSK yerel seçim başvurusunu reddetti! Özgür Özel grup başkanı seçildi | Video 02:17
SON DAKİKA: YSK yerel seçim başvurusunu reddetti! Özgür Özel grup başkanı seçildi | Video 23.05.2026 | 13:18
Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı A Haber’e konuştu 07:32
Kılıçdaroğlu'nun Basın Danışmanı A Haber'e konuştu 23.05.2026 | 00:52
Biga’da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti 00:41
Biga'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti 22.05.2026 | 23:53
Firari Umut Altaş ABD’de böyle gözaltına alındı 00:51
Firari Umut Altaş ABD'de böyle gözaltına alındı 22.05.2026 | 23:06
Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD’de gözaltına alındı 00:23
Gülistan Doku soruşturmasında firari Umut Altaş ABD'de gözaltına alındı 22.05.2026 | 22:52
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı 25:14
Bakan Bayraktar: Türkiye enerjide sessiz devrim yaptı 22.05.2026 | 19:05
Başkan Erdoğan: Enerji milli güvenliğin güç unsurudur | Video 20:14
Başkan Erdoğan: "Enerji milli güvenliğin güç unsurudur" | Video 22.05.2026 | 16:41
İNRES 2026 başladı! Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide yeni oyuncu olacak 09:35
İNRES 2026 başladı! Bakan Bayraktar: Türkiye nükleer enerjide yeni oyuncu olacak 22.05.2026 | 12:22
SON DAKİKA: Mutlak butlan sonrası CHP’li Halk TV’de açıkça darbe çağrısı yapıldı! İşte o anlar... | Video 07:02
SON DAKİKA: Mutlak butlan sonrası CHP'li Halk TV'de açıkça darbe çağrısı yapıldı! İşte o anlar... | Video 22.05.2026 | 11:37
SON DAKİKA... Mutlak butlan kararı sonrası CHP Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu 07:18
SON DAKİKA... Mutlak butlan kararı sonrası CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu 22.05.2026 | 11:01
CHP Genel Merkezi önünde A Haber muhabirine çirkin saldırı! 05:36
CHP Genel Merkezi önünde A Haber muhabirine çirkin saldırı! 21.05.2026 | 20:01
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten mutlak butlan açıklaması: Süreç CHP’lilerin başvurusuyla başladı 02:47
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten mutlak butlan açıklaması: "Süreç CHP'lilerin başvurusuyla başladı" 21.05.2026 | 19:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de Savunma Sanayi Sergisi’ni ziyaret etti 12:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de Savunma Sanayi Sergisi'ni ziyaret etti 21.05.2026 | 18:10
Bakan Çiftçi duyurdu: Hayat 112 Acil mobil uygulaması devreye giriyor! | Video 03:18
Bakan Çiftçi duyurdu: "Hayat 112 Acil" mobil uygulaması devreye giriyor! | Video 21.05.2026 | 15:56
Hayat 112 Acil mobil uygulaması devreye giriyor! 03:07
"Hayat 112 Acil" mobil uygulaması devreye giriyor! 21.05.2026 | 15:22
Başkan Erdoğan: Türk ordusu barışın ve huzurun ordusudur 12:25
Başkan Erdoğan: Türk ordusu barışın ve huzurun ordusudur 21.05.2026 | 13:23

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA