'Mutlak butlan' piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? İslam Memiş cevapladı | Video

23 Mayıs 2026 | 17:01

Mutlak butlan piyasalara nasıl yansıdı? Yatırımcılar ne yapmalı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş A Haber canlı yayınında konuya ilişkin, "İçerideki siyasi gelişmeler haliyle piyasaları, siyaset olduğu için iç piyasaları direkt olarak etkiliyor. Siyasi tartışmalar devam ettikçe, savaş devam ettikçe piyasalardaki dalgalanmalar da devam edecektir. O yüzden vatandaşlarımızın ana trende odaklanması lazım. Ana hikaye borsa tarafında yabancı yatırımcıların gelişlerini hızlandırmasını bekliyorum." açıklamasında bulundu.